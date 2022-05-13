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Лукашенко дал наказ местному руководству: Лучше ошибиться, нежели вообще бояться принимать решения
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует руководство местной вертикали власти на инициативность в принятии тех или иных управленческих решений. Об этом он заявил, согласовывая на должности новых председателей райисполкомов и заместителей руководителей облисполкомов, передает сообщает БелТА.
"Не смотрите по сторонам. У вас есть участок. Особенно председатели райисполкомов. Он очерчен строго границами, действуйте. Не ждите, что вам кто-то сверху что-то скажет. Я часто говорю: лучше принять решение и ошибиться, нежели вообще бояться принимать эти решения и не принимать их вообще", - подчеркнул белорусский лидер.
"Ошибся - немедленно надо ошибку исправить", - добавил Александр Лукашенко.
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