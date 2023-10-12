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Лукашенко: Даже в сегодняшних непростых условиях испанцы и белорусы сумеют сохранить дружественные связи
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Несмотря на разные пути исторического развития наших стран, оба народа объединяет много черт, в том числе почитание христианских ценностей, культ семьи, стремление к созидательному труду, патриотизм и небезразличие к чужой беде", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность в том, что даже в сегодняшних непростых условиях испанцы и белорусы сумеют сохранить дружественные связи и остаться партнерами, которые уважительно относятся друг к другу и заинтересованы в расширении конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества для лучшего будущего потомков.
От имени Республики Беларусь Александр Лукашенко пожелал народу Испании мира, благополучия и дальнейшего прогресса.
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