Лукашенко: Даже в сегодняшних непростых условиях испанцы и белорусы сумеют сохранить дружественные связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Несмотря на разные пути исторического развития наших стран, оба народа объединяет много черт, в том числе почитание христианских ценностей, культ семьи, стремление к созидательному труду, патриотизм и небезразличие к чужой беде", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность в том, что даже в сегодняшних непростых условиях испанцы и белорусы сумеют сохранить дружественные связи и остаться партнерами, которые уважительно относятся друг к другу и заинтересованы в расширении конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества для лучшего будущего потомков.