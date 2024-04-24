Лукашенко: Делегаты Всебелорусского народного собрания - это национальная совесть и глас народа

"Делегаты - это и есть глас народа, коллективный разум его. Вы не просто всеобщее собрание. Вы национальная совесть, вы, повторю, глас народа. У вас нет права на ошибку. Вы имеете право только на верность и преданность своей стране и нашему народу. Ваша миссия - служение во имя будущего Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.



Как отметил глава государства, с обретением конституционного статуса роль собрания, компетенции делегатов увеличились многократно. Теперь ВНС утверждает все основные программные документы, определяющие экономическое развитие, безопасность нашей страны - стратегические вопросы.



"Разумеется, делегаты должны понимать, что в этих документах написано, уметь объяснить людям. И не просто объяснить. Надо включить общество в политический дискурс. Сегодня без этого нельзя. Не будем мы разговаривать с нашими гражданами, с народом о глобальных целях развития государства - за нас это сделают другие, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Именно единое понимание национальной стратегии должно еще больше сплотить и укрепить нас".



Другая важная и новая задача ВНС - решение кадровых вопросов. "Теперь вы, делегаты ВНС, будете избирать судей Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии", - отметил Президент.



Кроме того, ВНС дано право оперативно собраться и принять решение о введении чрезвычайного или военного положения. "Дай бог, чтобы не было повода, но миссия более чем ответственная. И даже признание легитимности выборов в ваших руках. Всех выборов. Все ваши решения в иерархии правовых актов страны займут высшую позицию и приобретут общеобязательный характер. Их должны будут исполнять все граждане, все органы и институты власти", - сказал Александр Лукашенко.



"Скажу больше. ВНС получило исключительные полномочия приостанавливать решения любого органа или должностного лица. Тем самым собрание станет защитным буфером от возможных опасных процессов, идущих вразрез с интересами общества и государства", - подчеркнул белорусский лидер.

