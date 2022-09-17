Лукашенко: День народного единства - благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем народного единства, пишет БелТА.



"На своем тысячелетнем пути к самоопределению белорусский народ достойно преодолел многократные попытки лишить его исторической перспективы, культурной и духовной самобытности. Дата 17 сентября 1939 года - символ исторического оформления белорусской нации и искреннего стремления белорусов, разделенных поневоле, жить одной семьей в собственном доме", - отметил глава государства.



В поздравлении говорится, что, обретя целостный и неповторимый облик уютной и гостеприимной страны в центре Европы, воссоединенная Беларусь стала местом силы для миллионов граждан, которые с честью выстояли в сложных перипетиях XX века и сегодня стоят на страже суверенитета и независимости родной земли.



"День народного единства - благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу. Он вселяет гордость за страну и дает осознание того, что белорусы - единый народ, - отметил Президент. - В этом заключаются основы стабильности и благополучия современного белорусского государства. Объединенные мечтой об успешной и процветающей Беларуси, извлекая уроки из нашей истории, мы в мире и согласии созидательным трудом строим общее будущее".



Как подчеркнул Александр Лукашенко, укрепляя белорусскую государственность, вместе продолжаем свой путь к новым вершинам и ярким победам, которыми будут гордиться наши потомки. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.