Лукашенко: Деньги надо вкладывать в те направления, где у нас есть компетенции

Импортозамещение на примере оптики и электроники сегодня в фокусе внимания Президента. Александр Лукашенко посетил столичный механический завод имени Вавилова (это сторожил в своей сфере). Здесь сосредоточена вся научная база отрасли. В центре внимания главы государства новейшие разработки предприятия. Его высокотехнологичная продукция экспортируется более чем в 30 стран, а производственные мощности позволяют успешно производить конкурентные товары как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Это лазерные, оптико-электронные и оптико-механические приборы и системы. Спрос на них сегодня высок. На предприятии рассказали о перспективах. Здесь запускают важный импортозамещающий проект по выпуску компонентов тормозных систем - большегрузных автомобилей. "Россия в очереди за ним стоит", - отметили на заводе. Это большая ниша, которую может занять белорусский производитель.

"Деньги надо вкладывать в те направления, где мы имеем компетенции, - подчеркнул Президент. - Я привожу часто пример по деревообработке. Мы получили целлюлозу, получили бумагу, продали полякам, а они сделали картон. Мы его привезли и сделали упаковки. Женские колготки или парфюмерию упаковали. Это дело? Давайте сделаем. Нам здесь надо углубляться. Если есть спрос, надо это делать и доводить до мирового, выше мирового уровня".

Разговор об актуальном продолжился в общении с журналистами. На слуху недавние оценки независимости Беларуси и Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным российский Президент якобы стал отрицать белорусский суверенитет. Журналисты попросили Александра Лукашенко дать оценку таким заявлениям.

Лукашенко: Шольц - это пацан, который ничего не понимает в политике

"Поверьте, моя реакция (вы ее должны запомнить) - это пацан. Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", - подчеркнул Александр Лукашенко, комментируя недавние заявления Олафа Шольца о разговоре с российским лидером.



"Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят, - отметил Президент. - О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее".

Глава государства напомнил, что и французский Президент Эммануэль Макрон как-то "пиарился перед журналистами" разговором с Владимиром Путиным. "Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Комментируя недавние слова Олафа Шольца о том, что в разговоре с ним Владимир Путин якобы стал отрицать независимость Беларуси и Украины, Александр Лукашенко подчеркнул, что на это даже не обращает внимания, ведь таких фейков уже наслушался.

"Я знаю иную точку зрения Президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!" - заявил Глава государства.

По словам Президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. "Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда, - подчеркнул он. - Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все".

В ходе общения с журналистами Александр Лукашенко поделился своим мнением по самому широкому спектру вопросов. От реакции на западные санкции и выпады Украины до доплат за уборочную и того, что реально может удивить Президента.

