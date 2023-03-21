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Лукашенко: Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и защитит
Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и защитит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна совещаниипо вопросам деятельности органов силового блока, пишет БЕЛТА.
В целом, как докладывают главе государства, криминогенная ситуация в стране контролируемая - общее число преступлений практически не изменилось. Сократилось количество убийств. На 13% меньше погибло граждан от преступных посягательств.
"Вместе с тем это не повод для расслабления. В истекшем году имел место ряд отрицательных тенденций, на которые нам обязательно следует обратить внимание. Недостаточной является работа по предупреждению преступлений, особенно мошенничеств. Количество потерпевших от этих мошенников увеличилось в два раза. Почти в пять раз возросло число пенсионеров, пострадавших от так называемых телефонных мошенников", - обратил внимание белорусский лидер.
В связи с этим он поинтересовался, какие меры планирует принять милиция совместно с иными государственными органами в этом направлении. "Этих людей нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит", - подчеркнул белорусский лидер.
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