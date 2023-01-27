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Лукашенко: Деятельность СНГ приобретает особое значение для региональной безопасности, мира и стабильности
Деятельность Содружества Независимых Государств приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности. Об этом говорится в ответном послании Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, благодарю Вас за послание и теплые поздравления в связи с 30-летием со дня подписания Устава Содружества Независимых Государств. Полностью разделяю Вашу точку зрения, что Содружество состоялось как представительное интеграционное объединение на постсоветском пространстве, играющее значимую роль в развитии диалога между государствами-участниками на основе их исторической общности. В нынешнее непростое время деятельность объединения приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности, мира и экономической стабильности", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент выразил убеждение, что в год председательства Кыргызстана совместная работа станет весомым вкладом в дальнейшее упрочение СНГ, повышение благосостояния всех народов Содружества.
Глава государства пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, счастья и успехов в созидательном труде, а всем жителям Кыргызстана - процветания и уверенности в завтрашнем дне.
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