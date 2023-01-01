Лукашенко: Дружба Беларуси и Словакии не может быть внезапно разрушена политическими амбициями

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Словацкой Республики с национальным праздником - Днем образования Республики. Об этом cообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении своей истории белорусы и словаки всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения. Их объединяла совместная борьба во время Второй мировой войны, заинтересованность в развитии делового и гуманитарного взаимодействия", - говорится в поздравлении.

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Словакией. "Искренняя дружба и связи между нами не могут быть внезапно разрушены политическими амбициями и противоречиями, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Беларусь всегда выступает за расширение партнерства на всех уровнях. Убежден, что наши граждане обязательно найдут пути сохранения устойчивых контактов, которые послужат прочной основой для углубления сотрудничества между двумя странами".