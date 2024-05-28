Лукашенко: Единственный измеритель успешности любого средства массовой информации - интерес аудитории

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве оценил успешность отечественных средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.

"Вы знаете, я глубоко погружен в специфику работы СМИ. Вижу и движение, и недостатки, и прогресс. Мне докладывают, что серьезным образом перестроена система подготовки наших будущих журналистов с акцентом на практическую деятельность. К процессу обучения привлечены наши маститые журналисты. Это правильно. Надо усиливать пул единомышленников, готовить последователей. На основе правды", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что традиционные СМИ расширяют свое присутствие в наиболее популярных сегментах информационного пространства. Появились интересные авторские, аналитические, развлекательные проекты, что важно - популярные и известные за рубежом.



"Новый импульс развития получила региональная пресса. Мы пошли по пути создания медиахолдингов. Это позволило осовременить многие издания, укрепить творческий и технический потенциалы. Работу в данном направлении будем продолжать, если вы с этим согласны. Но вы знаете, единственный измеритель успешности любого средства массовой информации - интерес аудитории. А то, что вас активно смотрят, слушают, читают, в том числе и ярые оппоненты, цитируют деструктивные ресурсы, - это успех, и он очевиден. Вы сегодня формируете повестку", - обратил внимание Президент.

