Лукашенко: Если безопасность наших народов окажется под угрозой, мы ответим адекватно

Если безопасность нашихнародов окажется под реальной угрозой, мы ответим адекватно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

"Если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу", - предупредил белорусский лидер.

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе. Я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов", - призвал глава государства.