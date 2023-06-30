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Лукашенко: Если безопасность наших народов окажется под угрозой, мы ответим адекватно
Если безопасность нашихнародов окажется под реальной угрозой, мы ответим адекватно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.
"Если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу", - предупредил белорусский лидер.
"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе. Я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших народов", - призвал глава государства.
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