Лукашенко: Если бы не было 2020 года, его надо было бы придумать

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, высказался о событиях 2020 года и уроках, которые пришлось извлечь.

Говоря о ключевых условиях реального суверенитета страны, глава государства подчеркнул значимость народного единства, которое белорусы всегда демонстрировали в переломные моменты истории. "Большинством мы выстояли в 2020-м. Это очевидно даже для тех, кто управлял тем варварским блицкригом. Пора бы им уже публично признать свое поражение", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, во время встреч с так называемыми западниками, он предлагал им признать проигрыш и начать выстраивать между странами такие отношения, которые возможны в нынешних условиях.

"Анализируя события 2020 года, извлекая уроки из тех событий, мы совершенно правильно не желаем подобного, не хотим, чтобы это повторилось. Но если бы не было 2020 года, его надо было бы придумать! - продолжил Президент. - Август 2020 года показал, кто есть кто. Август 2020 года показал наши просчеты, сконцентрировав наше внимание на недопустимости самоуспокоения и расхлябанности".

"Мы думали, все хорошо, бога за бороду взяли, живем не хуже, чем другие, особенно соседи, где постоянно штормит. Ан нет… Оказалось, что определенной части общества это не нравится и это не нужно. Какой части и что не нравится - мы сегодня знаем", - добавил Александр Лукашенко.

Он убежден, что 2020 год был важным моментом в отечественной истории: "Слава богу, что он был и что он этим закончился". После этого, обратил внимание Президент, он постоянно ориентирует общество не расслабляться, иначе все может повториться. "Все ли меня услышали? Честно скажу: далеко не все. А придется", - подчеркнул глава государства.

Подводя итог данной теме, Президент еще раз сделал акцент на выводах из событий 2020 года: "Главное, мы "на зуб" попробовали их демократию и права человека. Мы поняли на своем горьком опыте: жить спокойно нам не дадут!"