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Лукашенко: Если бы Россия хоть чуть-чуть опоздала со спецоперацией, Запад бы нанес по ней сокрушительный удар
Если бы Россия хоть чуть-чуть опоздала со спецоперацией, Запад бы нанес по ней сокрушительный удар. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области,сообщает БелТА.
"Обсуждая сегодня проблему, о которой говорят все, я это особо подчеркнул в разговоре с Президентом России. И это мое заявление не на голом месте было озвучено. Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар - по соседним областям. В том, что это возможно, мы сегодня четко убедились. Поэтому если кому-то неймется и он кричит, что не туда влезли, не тогда или не там начали, тогда на весы положите этот гвалт и то, что можно было бы получить, опоздав хотя бы на полмесяца или месяц", - сказал белорусский лидер.
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