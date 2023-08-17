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Лукашенко: Если украинцы не переступят границу, Беларусь никогда не будет участвовать в горячей войне
Если украинцы не переступят границу, Беларусь никогда не будет участвовать в горячей войне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, сообщает БЕЛТА.
Журналистка спросила у главы государства, есть ли такие обстоятельства, при которых Беларусь может полноценно вступить в войну в Украине.
"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В этой горячей войне, - ответил Александр Лукашенко. - Но помогать России мы будем всегда - это наши союзники. Вы знаете, что и боевое слаживание, и подготовка, и боеприпасы, оружие, и прочее - вам 55 стран помогают. А России вот так открыто помогает только Беларусь".
Диана Панченко в свою очередь заметила, что в Украине часто можно услышать, что Владимир Путин склоняет Президента Беларуси к тому, чтобы вовлечь страну в войну.
"Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст. Дополнительно 70 000 войск ничего не дадут, ничего, - подчеркнул глава государства. - У них хватает живой силы и техники. Поэтому вовлекать Беларусь... Что это даст? Вот вы мне скажите, что это даст, если мы начнем воевать против Украины? Ничего".
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