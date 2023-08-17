Лукашенко: Если украинцы не переступят границу, Беларусь никогда не будет участвовать в горячей войне

Если украинцы не переступят границу, Беларусь никогда не будет участвовать в горячей войне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, сообщает БЕЛТА.

Журналистка спросила у главы государства, есть ли такие обстоятельства, при которых Беларусь может полноценно вступить в войну в Украине.

"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В этой горячей войне, - ответил Александр Лукашенко. - Но помогать России мы будем всегда - это наши союзники. Вы знаете, что и боевое слаживание, и подготовка, и боеприпасы, оружие, и прочее - вам 55 стран помогают. А России вот так открыто помогает только Беларусь".

Диана Панченко в свою очередь заметила, что в Украине часто можно услышать, что Владимир Путин склоняет Президента Беларуси к тому, чтобы вовлечь страну в войну.