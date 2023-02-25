Лукашенко: Если выборы в Польше и Литве пройдут демократично, народы сметут нынешнюю власть

Речь шла о решениях польских властей по ограничению передвижения через пункты пропуска на границе с Беларусью для грузоперевозчиков. Это происходит на фоне того, что Беларусь наоборот приглашает на свою территорию всех граждан Литвы,Польшии ввела для них безвизовый режим. То, что оттуда стали активно приезжать в Беларусь, видимо, очень раздражало руководство.

"Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу "диктатуру" и говорят: "Мы тоже хотим". А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Это главное. Но люди разберутся, - подчеркнул белорусский лидер. - У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать (свободно и демократично. - Прим. БелТА), народы их сметут".