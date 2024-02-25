Лукашенко: Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то ее дни сочтены

Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то ее дни сочтены. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосованияна выборахдепутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов, сообщает БЕЛТА.

Вопрос главе государства касался перспектив мирного урегулирования конфликта в Украине и появления для этого новых оснований.

"Оснований больше, чем достаточно. Вы видите, как развиваются события в Украине - развиваются плохо",

- сказал Президент. При этом дело не только в ситуации с Авдеевкой, заметил он.

"С Авдеевкой все было бы давно решено, если бы россияне воевали, как в Отечественную войну, - сотни тысяч людей бросили, не важно, сколько погибнет. Я знаю точно, насколько аккуратно и осторожно приходится работать военным России и Президенту Путину,

- обратил внимание Александр Лукашенко. -

Он мне всегда говорит: "Жалко людей. Могли бы быстрее, но погибнет очень много людей". Дело не в Авдеевке, других точках, а дело все в том, что погибнет много людей".

"Я вижу, что россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта, особенно сейчас. Не хочется в пекло бросать людей",

- подчеркнул Президент.

Однако противоборствующая сторона, Украина и ее союзники, считает, что, раз они "большие" и у них большой ВВП, то проиграть войну они не могут, отметил Александр Лукашенко. "

Хотя не так надо оценивать. Не так это все оценивается. А решительностью народа и материальными ресурсами, резервами,

- сказал глава государства. -

У кого больше? У России. Оно в земле лежит. А в Америке и Европе есть евро и доллар, которые они печатают, но это все рухнет, это бумажки. А в России развернулся ВПК, они производят огромное количество вооружений".



В этой связи натовцам стоит задуматься, как потом Россия будет использовать то громадное количество самых современных боеприпасов, другого вооружения, которое сейчас производит, заметил белорусский лидер.

"Поэтому думайте головой. Остановитесь сейчас. Есть возможность договориться. Денацификация, демилитаризация и прочее - это термины. Это все решается за столом переговоров. Это пока политика. Но если Запад будет так "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Это Володя Зеленский должен понимать как "Отче наш",

- подчеркнул глава государства.

По его словам, украинские военные это понимают. Тем более что они видят, какое количество людей гибнет: "Бросают неподготовленных людей, люди идут, как на убой, понимают, что это билет в одну сторону. И очень-очень много такой информации".

"Если сейчас не пойти на переговоры с Россией украинцам, они полностью потеряют Украину,

- заявил Президент Беларуси. -

Как только побегут сейчас украинские солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят (что нам неприемлемо, мы тут будем на стороне украинцев), а южную часть до Приднестровья Россия отрежет. Что останется, один Киев?"

Александр Лукашенко убежден, что сейчас надо идти на переговоры, чтобы сохранить Украину

. "А дальше… Об этом уже сказано, многие знают (и на Западе), что россияне согласились восточные земли отдать на рассмотрение будущим поколениям - проведут референдум: захотите в Украине жить - будете в Украине, в России - в России. Это отступление,

- сказал глава государства. -

Крым есть Крым, это российская земля, российская территория, так считают россияне. И Запад с этим тоже согласен".