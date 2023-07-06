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Лукашенко: Если Запад не хочет, чтобы Россия победила в Украине, надо сесть за стол и договориться
Если Запад не хочет, чтобы Россия победила в Украине, надо сесть за стол переговоров и договориться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Если не хотите, чтобы Россия победила, сядьте за стол переговоров и договоритесь", - сказал Александр Лукашенко на вопрос журналиста французского СМИ.
Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Президент Беларуси, что Россия победит, он заявил: "Рассчитываю".
Глава государства также подчеркнул, что Россия является ближайшим союзником Беларуси, и это ни для кого не секрет. "Мы давно работаем над формированием единого союза. И мы все прописали", - отметил он.
Что касается участия Беларуси в конфликте в Украине, Александр Лукашенко отметил: "Даже французы не заставят меня это сделать. Нет в том необходимости".
Фото: БЕЛТА
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