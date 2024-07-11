Лукашенко: Фестиваль "Славянский базар в Витебске" стал праздником традиционных ценностей

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал семейным праздником и праздником традиционных ценностей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия фестиваля,сообщаетБЕЛТА.



Александр Лукашенко подчеркнул, что фестиваль стал целой эпохой, а его философия - "Через искусство к миру и взаимопониманию" - имеет глубокие корни.



"Здесь, на живописном берегу Двины, 1050 лет назад был заложен первый камень города, который мы сегодня по праву называем нашей культурной столицей. Что-то есть в этом уголке Беларуси, что на протяжении веков вдохновляло на создание шедевров изобразительного искусства, уникальных архитектурных объектов, великих литературных и музыкальных произведений, а также фестивалей, конкурсов, множества других творческих проектов, - сказал глава государства. - Веками здесь создавалась уникальная атмосфера. Атмосфера творческого поиска. Атмосфера диалога цивилизаций. Столетиями здесь пересекались торговые пути, связывая восток и запад, север и юг. Этот город благодарно впитывал новые идеи и веяния. И за счет этого развивался".



Как отметил Александр Лукашенко, поэтому и история фестиваля началась именно здесь - в городе прославленных на весь мир людей, чей профессиональный путь прошел через его мастерские. Витебск стал творческой родиной настоящих гениев.



"Когда мы слышим о нем, представляем монументальные портреты и скульптуры Азгура, необыкновенно живые образы кисти Репина, Пэна, Малевича. Мы смотрим на городские пейзажи Витебска глазами Шагала, который рисовал любимый город всю свою жизнь, даже находясь в тысячах километров от него. Думая об этом городе, мы вспоминаем Лагина, подарившего советским детям сказочного героя - старика Хоттабыча, напеваем мелодию "Дороги на Берлин" - песни, написанной композитором Фрадкиным за год до Великой Победы. Мы чтим память талантливого военачальника Ивана Людникова, руководившего операцией по освобождению Витебщины в годы Великой Отечественной войны. Гордимся родившимся в городе на Двине нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, ставшим легендой в мировой науке. Говоря о Витебске, мы вспоминаем и наших современников - плеяду артистов, без которых уже не представляем наш фестиваль", - привел ряд примеров белорусский лидер.