Лукашенко: Фестиваль "Зов Полесья" проходит с неизменным успехом и отличается глубокой эмоциональностью

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам, участникам и гостям VIII Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья". Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"За годы существования этот самобытный фольклорный форум стал значимым событием в культурной жизни страны, - говорится в поздравлении. - Фестиваль бережно сохраняет наследие предков, приобщает к ценному национальному достоянию и содействует укреплению добрососедских связей и дружбы. Его мероприятия проходят с неизменным успехом и отличаются глубокой эмоциональностью".

Глава государства выразил уверенность, что культурный праздник в этом году будет ярким и незабываемым, подарит жителям и гостям Белорусского Полесья немало новых впечатлений и интересных встреч.