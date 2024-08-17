ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко: Фестиваль "Зов Полесья" проходит с неизменным успехом и отличается глубокой эмоциональностью

Лукашенко: Фестиваль "Зов Полесья" проходит с неизменным успехом и отличается глубокой эмоциональностью

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам, участникам и гостям VIII Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья". Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"За годы существования этот самобытный фольклорный форум стал значимым событием в культурной жизни страны, - говорится в поздравлении. - Фестиваль бережно сохраняет наследие предков, приобщает к ценному национальному достоянию и содействует укреплению добрососедских связей и дружбы. Его мероприятия проходят с неизменным успехом и отличаются глубокой эмоциональностью".

Глава государства выразил уверенность, что культурный праздник в этом году будет ярким и незабываемым, подарит жителям и гостям Белорусского Полесья немало новых впечатлений и интересных встреч.

Александр Лукашенко пожелал организаторам и участникам фестиваля отличного настроения, неисчерпаемого вдохновения и крепкого здоровья.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все