Лукашенко: Форум городов-побратимов Беларуси и России - важный инструмент противодействия беспрецедентному тотальному давлению извне

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам XII Форума городов-побратимов Беларуси и России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент отметил символизм того, что в этом году форум проходит в Бресте - городе с богатой героической историей, олицетворяющем память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, стойкости и мужестве защитников Брестской крепости, непокоренности белорусской земли перед вражеским нашествием.

"В современных условиях тема сохранения исторической правды об общем прошлом приобретает особую актуальность, а авторитетные двусторонние площадки, подобные данному саммиту, служат важным инструментом укрепления братских связей между народами и противодействия беспрецедентному тотальному давлению извне", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Форум городов-побратимов сегодня является активной формой содействия сотрудничеству Беларуси и России в ключевых сферах.

"Данный формат взаимодействия играет роль одного из локомотивов интеграционных процессов, продолжает доказывать свою востребованность на пространстве Союзного государства, - подчеркнул Президент. - Уверен, прочные связи на уровне городов и в дальнейшем будут служить надежной основой межрегионального партнерства Беларуси и России".