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Лукашенко: Форум городов-побратимов Беларуси и России - важный инструмент противодействия беспрецедентному тотальному давлению извне
Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам XII Форума городов-побратимов Беларуси и России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Президент отметил символизм того, что в этом году форум проходит в Бресте - городе с богатой героической историей, олицетворяющем память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, стойкости и мужестве защитников Брестской крепости, непокоренности белорусской земли перед вражеским нашествием.
"В современных условиях тема сохранения исторической правды об общем прошлом приобретает особую актуальность, а авторитетные двусторонние площадки, подобные данному саммиту, служат важным инструментом укрепления братских связей между народами и противодействия беспрецедентному тотальному давлению извне", - говорится в приветствии.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Форум городов-побратимов сегодня является активной формой содействия сотрудничеству Беларуси и России в ключевых сферах.
"Данный формат взаимодействия играет роль одного из локомотивов интеграционных процессов, продолжает доказывать свою востребованность на пространстве Союзного государства, - подчеркнул Президент. - Уверен, прочные связи на уровне городов и в дальнейшем будут служить надежной основой межрегионального партнерства Беларуси и России".
Глава белорусского государства пожелал участникам XII Форума городов-побратимов успешной и плодотворной работы на благо двух братских народов.
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