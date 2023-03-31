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Лукашенко: Героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень в Беларуси, мы никогда не согласимся
Героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень в Беларуси, мы никогда не согласимся. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Героизировать тех, кто сжигал Хатынь и сотни деревень на территории Беларуси, мы никогда не согласимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.
В Украине же подобные события, заметил Президент, стали одной из причин сегодняшнего кризиса. "Чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого: снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Беларуси, России и Украины, - пояснил глава государства. - С последним мы никак не можем согласиться".
(Дополнено в 12:15)
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