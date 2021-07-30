А. Лукашенко: Главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий и зарплат

"С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания (особенно сейчас) и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.