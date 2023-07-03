Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Жодино с 60-летием города. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

"Жодино - один из самых молодых и динамично развивающихся населенных пунктов Беларуси, мощный центр отечественной промышленности и науки, во многом определяющих экономический потенциал всей страны", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что история города и его современные достижения тесно связаны с брендовым для республики Белорусским автомобильным заводом, входящим в элиту мировых концернов по выпуску карьерной техники, крупным швейным предприятием "Свiтанак", Кузнечным заводом тяжелых штамповок, научно-практическими центрами Национальной академии наук по животноводству и земледелию, другими находящимися в городе организациями.

"Но все же главное богатство Жодино - его люди. Трудолюбивые, амбициозные, патриотичные, уверенные в завтрашнем дне. Убежден, что потенциал города и в дальнейшем позволит реализовать самые масштабные проекты на благо его жителей и многочисленных гостей", - подчеркнул белорусский лидер.