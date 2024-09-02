Лукашенко: Гонка вооружений во второй половине прошлого века снова подвела мир к краю пропасти

Нынешняя борьба за мировое технологическое лидерство подвела мир к краю пропасти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на мероприятии "Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов Витебской области, сообщает БЕЛТА.

"Нынешняя борьба за мировое технологическое лидерство, как и гонка вооружений во второй половине прошлого века, снова подвела, к сожалению, мир к краю пропасти. В той или иной части света уже искрит, где-то противостояние идет с оружием в руках",