Лукашенко: Госсимволов - три, а праздник посвящен только двум, надо исправить недоработку

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию отметил необходимость исправить недоработку, касающуюся того факта, что государственных символов в стране три: герб, флаг, гимн, а государственный праздник посвящен только двум.

Президент подчеркнул, что государственная символика Беларуси - это своего рода хранитель исторической памяти. "И тот факт, что государственных символов у нас три (герб, флаг, гимн), а государственный праздник посвящен только двум, - наверное, это неправильно. Надо исправить недостатки", - отметил Александр Лукашенко.По его словам, вопросы защиты национального наследия - это задачи, на решение которых должна быть нацелена вся сфера культуры.