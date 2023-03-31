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Лукашенко: Госсимволов - три, а праздник посвящен только двум, надо исправить недоработку
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию отметил необходимость исправить недоработку, касающуюся того факта, что государственных символов в стране три: герб, флаг, гимн, а государственный праздник посвящен только двум.
Президент подчеркнул, что государственная символика Беларуси - это своего рода хранитель исторической памяти. "И тот факт, что государственных символов у нас три (герб, флаг, гимн), а государственный праздник посвящен только двум, - наверное, это неправильно. Надо исправить недостатки", - отметил Александр Лукашенко.По его словам, вопросы защиты национального наследия - это задачи, на решение которых должна быть нацелена вся сфера культуры.
(Дополнено в 13:21)
Фото: БЕЛТА
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