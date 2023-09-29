Лукашенко: Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества

"Все хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества", - подчеркнул Александр Лукашенко.