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Лукашенко: Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область предложил объявить следующий год Годом качества, сообщает БЕЛТА.
"Все хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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