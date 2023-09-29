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Лукашенко: Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества

Лукашенко: Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область предложил объявить следующий год Годом качества, сообщает БЕЛТА.

"Все хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. Готовьтесь, что следующий год у нас - Год качества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

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