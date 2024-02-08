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Лукашенко и Мирзиёев ознакомились с возможностями производственного комплекса TEXNOPARK в Ташкенте
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после двусторонних переговоров ознакомились с возможностями производственного комплекса TEXNOPARK в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.
ООО TEXNOPARK было создано в 2019 году. Это группа производств, ориентированных на выпуск импортозамещающей промышленной и электротехнической продукции, бытовой техники, строительных материалов.
Здесь, в частности, производят холодильники и стиральные машины, промышленные кондиционеры и системы охлаждения, лифты и эскалаторы, водяные насосы и насосные станции, панельные радиаторы, металлоконструкции, промышленные водогрейные котлы, солнечные коллекторы и водонагреватели.
В числе главных партнеров комплекса TEXNOPARK - итальянские компании Pietro Fiorentini и Ferroli, Samsung Electronics.
Объединяя 16 производств и логистический центр, TEXNOPARK является одним из самых инновационных, высокотехнологичных производственных комплексов в Центральной Азии.
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