Лукашенко и Мирзиёев ознакомились с возможностями производственного комплекса TEXNOPARK в Ташкенте

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после двусторонних переговоров ознакомились с возможностями производственного комплекса TEXNOPARK в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.

ООО TEXNOPARK было создано в 2019 году. Это группа производств, ориентированных на выпуск импортозамещающей промышленной и электротехнической продукции, бытовой техники, строительных материалов.

Здесь, в частности, производят холодильники и стиральные машины, промышленные кондиционеры и системы охлаждения, лифты и эскалаторы, водяные насосы и насосные станции, панельные радиаторы, металлоконструкции, промышленные водогрейные котлы, солнечные коллекторы и водонагреватели.

В числе главных партнеров комплекса TEXNOPARK - итальянские компании Pietro Fiorentini и Ferroli, Samsung Electronics.