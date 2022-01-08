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Лукашенко и Путин обсудили формат переговоров глав государств ОДКБ и ситуацию в Казахстане
Ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ белорусский лидер обсудил и со своим российским коллегой. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ.
Усилия лидеров стран ОДКБ направлены на урегулирование ситуации в Казахстане
Как видим, политики находятся в тесном контакте из-за обстановки, сложившейся в Казахстане. Накануне наш Президент провел беседу с Нурсултаном Назарбаевым. Состоялось и несколько раундов переговоров по телефону Александра Лукашенко с коллегами из России и Армении. Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Главы стран погружены в обстановку, и все усилия направлены на урегулирование ситуации.
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