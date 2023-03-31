Лукашенко и Путин планируют встретиться еще до Высшего госсовета

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться еще до заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию.

"Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся", - рассказал Александр Лукашенко.