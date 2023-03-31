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Лукашенко и Путин планируют встретиться еще до Высшего госсовета

Лукашенко и Путин планируют встретиться еще до Высшего госсовета

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют встретиться еще до заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию.

"Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Владимир Путин позвонил несколько дней назад, предложил этот алгоритм. "Примерно как он вел переговоры с Си Цзиньпином. Мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете. И примем соответствующее решение, которое касается ВГС", - подчеркнул глава государства.

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