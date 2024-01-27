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Лукашенко и Путин прибыли на концерт в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин приехали в Санкт-Петербург на спектакль-концерт в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает БЕЛТА.
Площадкой для спектакля-концерта была выбрана "Газпром Арена". Среди участников концерта - ведущие российские актеры и музыканты, художественным и музыкальным руководителем выступил Юрий Башмет. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
Основная идея сценографии - необычное использование пространства чаши стадиона, где сцена и партер расположены друг напротив друга и разделены дорогой, проходящей через весь стадион. Сцена символизирует собой Ленинград - место, где происходят события концерта, а дорога - на разных этапах концерта реку Неву, Дорогу жизни, Шлиссельбургскую железную дорогу и так далее.
27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь 80-летия этой даты в Ленинградской области был открыт мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие президенты Беларуси и России.
"Даже спустя 80 лет память об этих событиях заставляет сжиматься сердца, вновь испытывать горечь потерь и радость освобождения, и невероятный накал борьбы за жизнь, за нашу Победу. Цена Великой Победы - наша общая боль. Общая для всех народов, приговоренных гитлеровской Германией к смерти. Белорусы чувствуют ее, как никто другой", - заявил на церемонии Александр Лукашенко.
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