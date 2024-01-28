Лукашенко и Путин приняли участие в открытии нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции "Восток" в Антарктиде. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи,сообщает БЕЛТА.

В настоящее время там завершены работы по созданию нового зимовочного комплекса. "Восток" - круглогодичная внутриконтинентальная антарктическая научная станция России, находится в центральной части Антарктиды. По информации ТАСС, там ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур и другие.



Новый зимовочный комплекс станции изготовлен на опытном заводе строительных конструкций в Гатчине (Ленинградская обл.). Он включает в себя два служебно-жилых помещения, здание с четырьмя дизель-генераторами мощностью 200 кВт каждый и системой очистки и хранения воды, склад и гараж. Каждый блок способен работать автономно.

Александр Лукашенко, говоря о результатах полярных исследований, отметил, что на него больше всего произвела впечатление информация о том, что за последние примерно 420 тыс. лет прошло четыре цикла, когда глобальное похолодание сменялось глобальным потеплением.

"Я так в шутку говорю: интересно бы знать, в каком мы периоде и в какой точке находимся, когда это похолодание или потепление придет к нам,

- сказал Президент. -

Очень хочется, чтобы не только мы, но и планета существовала. А то, что вы мне рассказали, это вообще за гранью понимания находится. Трудно даже осознать, что наши исследователи и ученые делают такие выводы".

Что касается ввода в строй нового зимовочного комплекса, глава государства сказал: "

Ребята делают очень хорошую работу. Я также присоединяюсь к словам Президента (России. - Прим. БЕЛТА) и хочу поздравить всех вас с открытием нового зимовочного комплекса станции "Восток". Немалые деньги, миллиарды рублей вложены для того, чтобы создать такую удобную и уютную красотищу для работы там наших ребят".

В ходе мероприятия планировалась связь и со станцией, где находятся белорусские полярники, но погодные условия не позволили это сделать.

Александр Лукашенко констатировал, что Антарктида по сей день является самым малоизученным материком планеты. "

Россия является лидером в изучении Антарктики на сегодняшний день. Никто не может с этим сравниться. У нас была великая страна - Советский Союз. Мы вместе работали. Но если кто-то надеялся, что это все погибнет, - оказывается, не погибло, а вышло на более высокий уровень",

- подчеркнул белорусский лидер.

Он также поблагодарил российских друзей, которые и раннее, и сейчас помогают белорусским ученым с размещением на своей станции, поддерживают исследования, делятся научными данными, предоставляют оборудование. "Знаю, что работает и наше оборудование там (в Антарктиде. - Прим. БЕЛТА). Мне дали информацию: в 2018-2020 годах здесь был введен в эксплуатацию ультрафиолетовый фотометр конструкции белорусского университета. Я уверен, программа будет продолжаться с использованием этого оборудования. Я в Беларуси обращу более пристальное внимание на развитие этого сектора науки и практики, - сказал Александр Лукашенко. - Это даст хороший толчок развитию, и мы очень серьезно к этому отнесемся. Мы очень горды, что имеем отношение к этому. Еще раз благодарю россиян, вас, Владимир Владимирович. Вы уделяете этому большое внимание".

Обращаясь к полярникам, Президент отметил сложные условия, в которых им приходится работать, и даже маршрут до станции весьма долог и сложен:

"Вы совершаете подвиг. Мы вами гордимся. Спасибо вам огромное. Мы, белорусы, будем более активно включаться в данные процессы. Живите дружно. Мы - братья, нам делить нечего. Вклад в науку должен быть как со стороны России, так и Беларуси".





Беларусь на протяжении ряда лет реализует и свою антарктическую программу. При поддержке главы государства в 2006 году страна начала свой путь в освоении Антарктиды. Результаты исследований в полярном регионе важны не только с фундаментальной, но и с практической точки зрения. Геофизические процессы, происходящие в Антарктиде, определяют климат планеты и сохранение биоразнообразия. Это является причиной активности высокотехнологически развитых стран в данном регионе.

С 2015 года в Восточной Антарктиде строится Белорусская исследовательская станция. В 2021 году завершено создание первой ее очереди, а к 2026 году планируется завершить формирование ее второй очереди. Состав и технические характеристики блоков (моделей) станции позволяют в полном объеме обеспечить безопасные условия работы полярников общей численностью до 15 человек.

В рамках государственных программ по исследованию Антарктики с 2007 по 2023 год организовано и проведено 15 белорусских сезонных антарктических экспедиций, в которых приняли участие более 80 белорусских и 6 зарубежных ученых и специалистов.

В НАН Беларуси 30 октября 2023 года был дан торжественный старт16-й Белорусской антарктической экспедиции во главе с опытным полярником, участником всех предыдущих 15 экспедиций Алексеем Гайдашовым. В первой декаде января текущего года была проведена воздушнаягрузовая операция по доставке генерального груза и сотрудников Белорусской антарктической экспедиции на полевую базу "Гора Вечерняя". Она расположена на побережье моря Космонавтов недалеко от сезонной российской станции "Молодежная".