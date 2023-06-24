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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор о ситуации в России
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром переговорили по телефону. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
"Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - рассказали в пресс-службе.
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