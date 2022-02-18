Лукашенко и Путин высоко оценили учения "Союзная решимость - 2022"

Лидеры Беларуси и России высоко оценили проведение учений "Союзная решимость - 2022". Об этом заявил сегодня журналистам Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

"Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость - 2022", активная фаза которых продлится в Беларуси до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают", - сказал Владимир Путин.

Учения "Союзная решимость - 2022" стали вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства. Маневры проводятся с 10 по 20 февраля. Во время них отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности.

Как сообщалось, 19 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству. "Мы поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество, - сейчас активная фаза военных учений. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - сказал Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой в Москве.

Накануне Александр Лукашенко также заявил, что намерен вместе с российским коллегой в субботу принять участие в мероприятиях военной направленности. После ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский глава государства заявил журналистам: "Вчера в 13 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу-субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это вас проинформирует российская сторона", - рассказал белорусский лидер.