3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Лукашенко и Путин высоко оценили учения "Союзная решимость - 2022"
Лидеры Беларуси и России высоко оценили проведение учений "Союзная решимость - 2022". Об этом заявил сегодня журналистам Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
"Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость - 2022", активная фаза которых продлится в Беларуси до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают", - сказал Владимир Путин.
Учения "Союзная решимость - 2022" стали вторым этапом проверки сил реагирования Союзного государства. Маневры проводятся с 10 по 20 февраля. Во время них отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск проходят на полигонах Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности.
Как сообщалось, 19 февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству. "Мы поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество, - сейчас активная фаза военных учений. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - сказал Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой в Москве.
Накануне Александр Лукашенко также заявил, что намерен вместе с российским коллегой в субботу принять участие в мероприятиях военной направленности. После ознакомления с ходом белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский глава государства заявил журналистам: "Вчера в 13 часов мы поговорили с ним, оговорили план действий на пятницу-субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Какая будет форма этих учений и где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, это вас проинформирует российская сторона", - рассказал белорусский лидер.
Как сообщило ранее Министерство обороны России, 19 февраля под руководством Владимира Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. В ведомстве уточнили, что учения были спланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов