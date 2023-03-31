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Лукашенко: Идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках
Идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках, и сейчас мы видим, как они детонируют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Вспомните, с чего начинались все известные горячие конфликты последних десятилетий. С неуемного стремления Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны. С перехода самодостаточных, порой очень крепких, действительно независимых государств под внешнее управление. Оно, как вирус, проникало в политическую жизнь страны либо через действующую власть, либо через оппозицию. Как правило, через элиты, погрязшие в оголтелой коррупции. Потому что тот, кому есть что терять, кто имеет счет в зарубежном банке с шестью нулями, будет служить кому угодно и как угодно", - отметил глава государства.
Бывало и так, что под внешним управлением оказывались целые народы, одурманенные идеями создания "новой страны", "нового порядка", "нового совершенного общества", подчеркнул глава государства. "Все эти избитые лозунги вы не раз слышали, конечно же. Подобные идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках. И сейчас мы видим, как они детонируют. Сначала страну накрывает мягкая культурная экспансия, мягкая сила, а потом топчет сапог иностранного наемника", - констатировал Президент.
(Дополнено в 12:07)
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