Лукашенко: Идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках

Идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках, и сейчас мы видим, как они детонируют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Вспомните, с чего начинались все известные горячие конфликты последних десятилетий. С неуемного стремления Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада - одной страны. С перехода самодостаточных, порой очень крепких, действительно независимых государств под внешнее управление. Оно, как вирус, проникало в политическую жизнь страны либо через действующую власть, либо через оппозицию. Как правило, через элиты, погрязшие в оголтелой коррупции. Потому что тот, кому есть что терять, кто имеет счет в зарубежном банке с шестью нулями, будет служить кому угодно и как угодно", - отметил глава государства.