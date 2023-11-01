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Лукашенко: Импульс белорусско-алжирскому взаимодействию может придать реализация совместных проектов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником - Днем Революции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Этот знаковый день является символом свободы, независимости и борьбы алжирского народа за право на собственное будущее", - говорится в поздравлении.
Алжир и Беларусь - страны с богатыми культурными традициями, сильными экономиками, прогрессивными наукой и технологиями, схожими ценностями, что представляет собой прочную основу для укрепления двусторонних связей, констатировал глава государства.
"Минск заинтересован в наращивании плодотворного сотрудничества с вашим государством по таким направлениям, как поставки продуктов питания, создание совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники и транспортных средств, - подчеркнул Президент. - Импульс белорусско-алжирскому взаимодействию может придать реализация совместных проектов с выходом на рынки других стран Африканского континента".
Александр Лукашенко высказал надежду на скорую встречу с Абдельмаджидом Теббуном для обсуждения дальнейших планов по развитию двусторонних отношений. Глава белорусского государства пожелал Президенту Алжира крепкого здоровья, успехов и больших достижений, а алжирскому народу - благополучия и прогресса.-0-
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