Лукашенко: Импульс белорусско-алжирскому взаимодействию может придать реализация совместных проектов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником - Днем Революции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Этот знаковый день является символом свободы, независимости и борьбы алжирского народа за право на собственное будущее", - говорится в поздравлении.

Алжир и Беларусь - страны с богатыми культурными традициями, сильными экономиками, прогрессивными наукой и технологиями, схожими ценностями, что представляет собой прочную основу для укрепления двусторонних связей, констатировал глава государства.

"Минск заинтересован в наращивании плодотворного сотрудничества с вашим государством по таким направлениям, как поставки продуктов питания, создание совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники и транспортных средств, - подчеркнул Президент. - Импульс белорусско-алжирскому взаимодействию может придать реализация совместных проектов с выходом на рынки других стран Африканского континента".