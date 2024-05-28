Лукашенко: Информационная война - это прелюдия к горячей фазе противостояния

Как противостоять гибридному давлению Запада? Не проиграть инфовойну? Сохранить страну и сберечь мир? Это сегодня обсуждают в Могилеве на Форуме медийного сообщества Беларуси. Среди участников и Президент.

Президент принимает участие в Форуме медийного сообщества Беларуси

На одной площадке весь информационный пул страны - руководители и сотрудники республиканских и региональных СМИ, блогеры, представители профильных вузов, идеологи, эксперты в сфере коммуникаций. Все они на передовой развернутой против нас информационной войны, как никто другой чувствуют нерв нашей эпохи, убежден Президент. А потому нашим медиа приходится быть одновременно защитниками и бойцами, тактиками и стратегами. Особенно сегодня, когда информация стала не просто ресурсом, а мощным оружием, а Беларусь оказалась под прицелом пропаганды. Задача каждого на своем уровне - стоять на защите информационного суверенитета, мыслить аналитически, понимать ответственность за наше будущее. Оппоненты используют все более изощренные формы гибридной агрессии. Но белорусам не привыкать, противостояние идет с момента обретения суверенитета.





"С тех самых пор, как только дали понять, что будем проводить самостоятельную политику, мы живем под огнем постоянной критики, лжи, абсурдных обвинений. Это терабайты сфабрикованных и щедро проплаченных медийных фальшивок под красивой оберткой", - заявил Президент.

Он обратил внимание, что много негатива выливается в том числе и лично на журналистов, их родных и близких. "И все это вы пропускаете через свои ум и сердце. Колоссальная нагрузка, которая требует колоссальной концентрации усилий по защите своего информационного пространства. Но по-другому нельзя. Только так можно сохранить суверенитет страны, находящейся в эпицентре глобальных геополитических противоречий", - убежден белорусский лидер.

"Накануне, пока готовился к встрече с вами, пытался вспомнить, когда в нашем лексиконе появились понятия "информационная война", "ментальная война", "фейки", "постправда", другие. Ведь совсем недавно, буквально каких-то 6-7 лет назад. А сколько лет явлениям, которые они называют? Не посчитаем. Наверное, столько, сколько живет человек. Потому что информационная война - это прелюдия к горячей фазе противостояния", - сказал Александр Лукашенко.

Это, по его словам, дезинформация, попытки ввести предполагаемого противника в заблуждение, погрузить в туман бесполезных сведений. Это попытки запутать, заставить сомневаться в своих ценностях, убеждениях, силах. "Сюжет древний, как мир", - констатировал Президент.





Методы дезинформации стары как мир. Их используют для раскачки общества. Порой настолько, что в странах начинает править улица. Опыт бывших республик Советского Союза тому пример. Гегемоны не только заставляли усомниться в наших ценностях, но и агрессивно навязывали свои убеждения. Самый популярный миф в период распада СССР - тезис о свободном рынке. Президент убежден: его не было и нет. А тех, кто безоглядно принял это за истину, постигло разочарование.

Лукашенко: Никакого свободного рынка нет и не было, тезис навязан нам специально

"Это нам навязано специально, потому что никакого свободного рынка (спрос-предложение) нет и никогда не было. И навязан нам этот тезис Соединенными Штатами Америки. У них было все просто: у них экономика держится на бумажках. К сожалению, поскольку мы все заглотили эту бумажную наживку, держится успешно. Я имею в виду доллар. Они регулируют отношения в мире, душат, поддерживают, что хотят, то и творят", - заявил Президент.

"В этой ситуации навязать нам рынок - а я называю это простым словом "хаос" в экономике - было очень просто. Мы этим путем не пошли. Почему, анализируйте сами. Но это была моя позиция - идти от земли. Я понимал, что если мы на куски порежем в сельском хозяйстве землю, то некому ее будет просто отдавать. Мы и сейчас на крупнотоварные производства днем с огнем, тяжело ищем руководителя, - отметил Александр Лукашенко. - Возьмите Украину. Все начиналось отсюда: олигархи… поделили… Драться начали - драка привела к внутреннему конфликту, к майдану".

Глава государства подчеркнул, что экономика является фундаментом и основой жизни общества. В Беларуси сразу же решили идти от земли, в то же время не отказываясь от определенных тенденций, например, приватизации. "Мы спокойно что-то делали. И приватизировали - от этого не отказались, государство не может участвовать в каких-то процессах. Мы шли от земли. Кто ринулся с ходу следом за американцами этой дорогой - что получилось, видим. Анализируйте и смотрите. Глобальную проблему нам подсунули, и на постсоветском пространстве ее заглотили", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что обсуждал эту проблему вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Президенты сошлись во мнении, что важно уметь тонко планировать и регулировать процессы. "Там, где постсоветские республики ринулись безоглядно в рынок, почти ничего не получилось. А Китай достиг таких высот в том числе благодаря тому, что не отказался от планирования", - убежден белорусский лидер.





Наши медиа закалило время, особенно 2020 год. Журналисты стали более жесткими и принципиальными в отстаивании правды. И сегодня нельзя сбавлять обороты. Беларусь продолжает подвергаться самому масштабному гибридному давлению со стороны Запада не только политическому, информационному, экономическому, но и военному. И мы должны быть готовы ко всему, любым провокациям, в том числе на инфополе. Президент обозначил главные задачи для наших медиа - формировать национальный стиль вещания, увеличивая долю собственного контента, расширять пул экспертов, усиливать пропаганду и контрпропаганду и не замалчивать острые вопросы.

Многие очень скоро поймут. В интернете человек сталкивается с огромным количеством подделок и вранья. Надо создать то место, которое будет от этого вранья свободным. И тогда наша аудитория будет знать, что это качественный контент, которому можно верить. Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ

Региональные СМИ стали на ступеньку повыше, признает директор информагентства "Бобруйск медиа" Мария Бересневич. "2020 год разделил нашу жизнь на до и после. Мы понимаем, что мы не можем оставаться в стороне, мы абсолютно в курсе всех событий, наша инфоповестка ничем не отличается от государственной и, скажем, столичной".

Фильтрация контента со стороны наших западных партнеров достигла такого уровня, что граждане сами начинают искать альтернативные источники информации. Граждане уже понимают, что их обманывают. Это играет нам на руку. У нас очень серьезно вырос профессионализм журналистов. Они стали зубастые, интересные. Когда нам пытаются говорить, что мы где-то там отстаем, это неправда. Поверьте мне, мы очень много ездим, общаясь с зарубежными партнерами. Правда за нами. Инструменты все у нас. Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси