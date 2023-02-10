Лукашенко ипэшникам: Работаешь - плати налоги как все. Не можешь - бери метлу

Президент заметил, что "ипэшники начали какой-то шум" в связи с введением для них новых правил работы. Однако причин для какого-либо недовольства Александр Лукашенко не находит. Ведь индивидуальных предпринимателей государство заранее предупредило о готовящихся нововведениях, был предусмотрен переходный период для того, чтобы они могли подготовиться. "А что мы неправильно сделали? Столько времени прошло - четверть века я с этим телепаюсь… И отступали, и так и сяк работали с этими ипэшниками", - сказал белорусский лидер.

