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Лукашенко ипэшникам: Работаешь - плати налоги как все. Не можешь - бери метлу
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за выравнивание условий хозяйствования для всех субъектов, в том числе для индивидуальных предпринимателей. Об этом глава государства заявил 10 февраляна совещаниипо вопросам ценообразования, сообщает БелТА.
Президент заметил, что "ипэшники начали какой-то шум" в связи с введением для них новых правил работы. Однако причин для какого-либо недовольства Александр Лукашенко не находит. Ведь индивидуальных предпринимателей государство заранее предупредило о готовящихся нововведениях, был предусмотрен переходный период для того, чтобы они могли подготовиться. "А что мы неправильно сделали? Столько времени прошло - четверть века я с этим телепаюсь… И отступали, и так и сяк работали с этими ипэшниками", - сказал белорусский лидер.
По его мнению, настало время, чтобы выровнять условия хозяйствования. "Как может работать, к примеру, наша легкая промышленность, если тряпки и прочее везут (индивидуальные предприниматели. - Прим. БелТА) из-за рубежа в десять раз дешевле? А почему дешевле? Потому что налоги не платят так, как платят в легкой промышленности, - одна из причин", - обратил внимание Президент.
"Мы никого не душим, никаких ипэшников мы не выталкиваем (с отечественного рынка. - Прим. БЕЛТА). Но мы их ставим в равные условия. Работаешь - плати налоги как все. Не можешь - бери метлу. Время пришло такое", - сказал Александр Лукашенко.
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