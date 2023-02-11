3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко: Иран играет важную роль в регионе и во всем мире
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции в Иране, пишет БелТА.
"Ваше государство играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях, - отметил глава государства. - Во все времена Беларусь оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей".
Александр Лукашенко также отметил: "Доброй традицией стали наши встречи во время Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры в сентябре 2022 года в г. Самарканд придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах. Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня".
Президент Беларуси пожелал прекрасного здоровья и дальнейших успехов иранскому коллеге, мира, счастья и процветания - всем иранцам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все