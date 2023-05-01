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Лукашенко: Каждый на своем месте должен делать все от него зависящее, чтобы сохранить страну
"Каждый на своем месте должен делать все от него зависящее, чтобы сохранить страну". Эта фраза главы государства, сказанная в пятницу на совещании в Ветке, может стать прекрасным посылом всем 1 Мая, в День труда. С детства мы знаем десятки пословиц, которые показывают, насколько важен труд всех! Из вклада тружеников разных профессий складывается наша независимость, наша национальная безопасность, у которой много граней - от продовольственной до демографической. Многие из фраз о труде белорусского лидера давно стали афоризмами. Их цитируют. А отдельные и вовсе тиражируются на брендовой одежде и уже самостоятельно живут в народе (видео).
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