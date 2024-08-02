Лукашенко: КГК стал важнейшим звеном в укреплении национальной безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов Комитета государственного контроля с 30-летием образования ведомства и профессиональным праздником - Днем работников органов государственного контроля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.



"Создание и развитие Комитета государственного контроля тесно связаны со становлением суверенной Беларуси. За три десятилетия он не только состоялся как авторитетный институт государственного контроля, но и стал важнейшим звеном в укреплении национальной безопасности, достижении приоритетных целей экономического и правового развития страны", - говорится в поздравлении.



Сейчас сплоченный коллектив КГК обеспечивает независимый аудит во всех сферах, отстаивая интересы государства и народа, отметил Президент.



Отдельные слова Александр Лукашенко адресовал ветеранам, которые внесли большой вклад в создание главного контрольного ведомства, заложили традиции ответственного отношения к делу, верности закону и долгу.



Глава государства выразил уверенность, что работники органов КГК и впредь будут с честью служить Отечеству, надежно защищая экономический суверенитет страны.

