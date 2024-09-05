Лукашенко: Хотелось бы достичь уровня сотрудничества с регионами Китая по аналогии с российскими

В Беларуси хотели бы достичь уровня сотрудничества с регионами Китая по аналогии с тем, как это происходит в межрегиональном взаимодействии с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает БЕЛТА.



"Новая тема у нас появилась. Очень хорошо развивается с подачи Си Цзиньпина. Он когда-то на встрече обратил мое внимание на регионы Китайской Народной Республики. Потому что, говорит, у нас некоторые регионы - это больше, чем отдельные государства в мире. И по населению, и по ВВП. Триллионы долларов. Поэтому у нас началось такое серьезное сотрудничество с регионами КНР", - отметил глава государства.

