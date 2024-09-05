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Лукашенко: Хотелось бы достичь уровня сотрудничества с регионами Китая по аналогии с российскими

Лукашенко: Хотелось бы достичь уровня сотрудничества с регионами Китая по аналогии с российскими

В Беларуси хотели бы достичь уровня сотрудничества с регионами Китая по аналогии с тем, как это происходит в межрегиональном взаимодействии с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает БЕЛТА.

"Новая тема у нас появилась. Очень хорошо развивается с подачи Си Цзиньпина. Он когда-то на встрече обратил мое внимание на регионы Китайской Народной Республики. Потому что, говорит, у нас некоторые регионы - это больше, чем отдельные государства в мире. И по населению, и по ВВП. Триллионы долларов. Поэтому у нас началось такое серьезное сотрудничество с регионами КНР", - отметил глава государства.

"Мы также будем внимательно к этому относиться и развивать сотрудничество с регионами. Мы хотели бы, чтобы уровень этого сотрудничества был примерно таким, как у нас с регионами Российской Федерации. То есть опыт уже есть углубления и расширения этого сотрудничества", - добавил Александр Лукашенко.

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