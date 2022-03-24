Лукашенко: Хотите иметь страну, за нее надо цепляться зубами и держаться

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что каждый на своем посту несет долю ответственности за обеспечение суверенитета страны. Соответствующие заявления он сделал на совещании по ситуации в зимних видах спорта, представители которых на Олимпиаде в Пекине не показали ожидаемых результатов, сообщает БелТА.

"Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну, за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата", - сказал Александр Лукашенко.