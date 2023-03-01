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Лукашенко: Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводит и Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о схожести взглядов Беларуси и Китая по вопросу многополярного мироустройства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщает БелТА.
"Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы", - сказал белорусский лидер.
Он особо отметил, что недавние предложения Председателя КНР о мирном развитии на планете, недопущении санкций, развитии добрососедства полностью совпадают с позицией Беларуси.
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