Лукашенко: Конституционному Суду необходимо занимать лидерскую позицию в вопросах реализации положений Основного закона

Конституционному Суду необходимо занимать лидерскую позицию в вопросах реализации положений Основного Закона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 18 июля на встрече с судьями Конституционного Суда, сообщает БЕЛТА.

Глава государства в начале встречи напомнил, что общение в подобном формате происходило довольно давно (более шести лет назад). Тогда основной темой разговора была подготовка изменений в Конституцию. Проведена масштабная работа над новой редакцией Основного Закона, вклад в которую внесли и судьи Конституционного Суда.

"При разработке конституционных поправок мы ставили задачу упрочить суверенитет и независимость Беларуси, закрепить соответствующую требованиям времени систему органов государственной власти и присущие нашему народу традиционные ценности", - отметил Президент.

Последующие события, по его словам, подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное, на что обратил внимание Александр Лукашенко, - все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. К сожалению, сейчас принятые нормативно-правовые акты не всегда работают на практике. "Это большая наша беда", - сказал Президент, указав на необходимость исправлять ситуацию. Это касается и полномочий Конституционного Суда, которые значительно расширены в ходе конституционной реформы, в том числе с учетом предложений самих судей. "Все, что вы хотели и просили, мы предусмотрели в Конституции. Если будут еще какие-то предложения, думаю, мы найдем, как их решить", - добавил Александр Лукашенко.

Президент спросил, как в настоящее время функционирует суд, выполняет ли стоящие перед ним задачи в полном объеме. "Считаю, что в вопросах реализации положений Основного Закона Конституционному Суду необходимо занимать откровенно, не боясь, лидерскую позицию, - подчеркнул глава государства. - Сейчас важно проявлять инициативность, быть на острие событий, работать на опережение. Словом, общество должно видеть Конституционный Суд в деле. От вашей активности зависит действенность защиты конституционного правопорядка в нашей стране".

Александр Лукашенко обозначил несколько актуальных вопросов, требующих обсуждения.

Первый из них касается новой конституционной функции суда - толкования Основного Закона. Для этого, по словам Президента, требуется инициатива правомочных государственных органов (Президиум ВНС, палаты парламента, Верховный Суд, правительство). Эти органы также вправе обращаться по вопросу соответствия нормативных правовых актов Конституции.

"Пока мы не видим такой инициативы, но почву (для реализации таких полномочий. - Прим. БЕЛТА) должен готовить сам Конституционный Суд. Вы должны проинициировать этот процесс через свою практическую деятельность", - обратился глава государства к судьям.

В то же время и для государственных органов эти конституционные нормы не должны быть декларативными, акцентировал Президент. "К вам обращаются люди с наболевшими вопросами", - заметил он.

Второй вопрос, обозначенный главой государства, касался еще одной важной новации в Основном Законе - института конституционной жалобы. "Это инициатива самого суда. Граждане получили возможность обращения в Конституционный Суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично", - пояснил глава государства. Его интересовало, что именно делает Конституционный Суд, чтобы люди могли реально воспользоваться этим правом.

"Вы должны доступно рассказывать им, что конституционная жалоба - это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции. И, если мы ввели прямой доступ к конституционному правосудию, считаю недопустимым формальное рассмотрение конституционных жалоб граждан", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Третий аспект, о котором шла речь, - взаимодействие судов. Ведь в Конституционный Суд вправе обращаться и суды общей юрисдикции. При рассмотрении конкретного дела судья, усомнившись в конституционности применяемого в этом деле акта, ставит вопрос о проверке его на предмет соответствия Конституции.

"Ни до внесения изменений в Основной Закон, ни после ни одного запроса в Конституционный Суд не поступило, - обратил внимание Президент. - В чем проблема? Знаю, что по этому поводу у Верховного Суда имеется свое мнение".

Александр Лукашенко подчеркнул, что высший орган конституционного контроля не должен быть сторонним наблюдателем за происходящими в обществе процессами и одновременно не должен позиционировать себя как нечто исключительное в структуре государства. В этой связи Президент упомянул о примере США, которые действуют по принципу "Америка прежде всего", и ради своих интересов готовы пренебречь чем угодно. "Вы видите, как действующая власть (в США. - Прим. БЕЛТА) себя ведет, чего стоит эта "демократия", - отметил глава государства. - Вы видите, как такая мощная страна, которой бы в общем-то и не надо было бы показывать свою прыть, защищает государственные интересы. И плевать им на весь мир, не то что на какую-то страну, - на весь мир".

Президент подчеркнул, что, наверное, ни одно государство не сделало на деле так много, как Беларусь, для обеспечения независимости судов. "Но вы не должны забывать о том, что вы - часть нашего государства, государственной структуры, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть как никогда едины для того, чтобы выстоять и сохранить свое государство, - заявил белорусский лидер. - Нельзя обособляться Конституционному Суду. Надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами", - ориентировал Президент.

Александр Лукашенко также указал на необходимость максимально использовать опыт и знания судей в образовательной сфере. "В Конституционном Суде, наверное, самые продвинутые наши юристы. Думаю, они недогружены в том плане, что шире надо работать с обществом", - считает глава государства. Особое внимание, по его мнению, стоит обратить на работу с молодежью, в трудовых коллективах, да и с работниками госорганов. "Вы прекрасные лекторы, ораторы. Вы - кладезь знаний в области права, и не только права, но и жизни", - сказал Президент, предложив предусмотреть, например, на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь организацию такого рода общения.

"В общем, надо вставать в авангард и идти вперед", - подытожил глава государства.