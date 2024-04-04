3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко: Конституция является правовым фундаментом развития белорусской государственности
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной конференции "Верховенство Конституции: конституционные изменения и современное развитие конституционного контроля", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил символизм того, что столь представительный форум проходит в год 30-летия Конституции Беларуси. "В эпоху глобальных вызовов и перемен Основной Закон нашей страны является правовым фундаментом развития белорусской государственности, гарантирует права и свободы граждан. Самобытный характер Конституции во многом определяется выбором народа, сделанным на референдумах в пользу сохранения традиций подлинной демократии, исторической правды, духовно-нравственных ориентиров", - говорится в приветствии.
Ключевое значение Основного Закона в системе нормативных правовых актов обусловило необходимость создания в Беларуси института конституционного контроля, который также в этом году отмечает 30-летие, обратил внимание Президент.
"На протяжении своей деятельности Конституционный Суд Республики Беларусь вносит весомый вклад в защиту государственного строя, укрепление правопорядка, обеспечение социальной справедливости", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что конференция откроет новые возможности для обмена опытом в сфере развития конституционной законности.
Президент пожелал участникам форума плодотворной работы, неиссякаемой энергии, мира и добра.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов