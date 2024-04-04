Лукашенко: Конституция является правовым фундаментом развития белорусской государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной конференции "Верховенство Конституции: конституционные изменения и современное развитие конституционного контроля", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил символизм того, что столь представительный форум проходит в год 30-летия Конституции Беларуси. "В эпоху глобальных вызовов и перемен Основной Закон нашей страны является правовым фундаментом развития белорусской государственности, гарантирует права и свободы граждан. Самобытный характер Конституции во многом определяется выбором народа, сделанным на референдумах в пользу сохранения традиций подлинной демократии, исторической правды, духовно-нравственных ориентиров", - говорится в приветствии.

Ключевое значение Основного Закона в системе нормативных правовых актов обусловило необходимость создания в Беларуси института конституционного контроля, который также в этом году отмечает 30-летие, обратил внимание Президент.

"На протяжении своей деятельности Конституционный Суд Республики Беларусь вносит весомый вклад в защиту государственного строя, укрепление правопорядка, обеспечение социальной справедливости", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что конференция откроет новые возможности для обмена опытом в сфере развития конституционной законности.