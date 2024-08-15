Лукашенко: "Красная линия" - это государственная граница

"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим, - подчеркнул Президент. - Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же... У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, - государственная граница. Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено".