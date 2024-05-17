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Лукашенко: кто стреляет в иконы и памятники, это варвары
Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения азербайджанского города Шуша, сообщает БЕЛТА.
На примере Шуши Александр Лукашенко вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ознакомился, как идет возрождение Карабаха. В городе активно ведут восстановительные работы, строится жилье для возвращения азербайджанских беженцев.
"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Совсем новая жизнь будет. Конечно, несчастье дорого обошлось", - отметил Александр Лукашенко.
В Шуше многое напоминает о трагическом прошлом: некоторые дома уже не восстановить, а памятные места и храмы разрушены.
"Развалины говорящие… - заметил Александр Лукашенко. - Но где можно восстановить здания, надо восстанавливать".
Кстати, издревле Шуша славилась своей богатой культурной жизнью, литературой, музыкой, архитектурой. В городе действовали различные литературные и музыкальные общества. В 2021 году в Шуше возродили международный фольклорный фестиваль "Хары-бюльбюль", в 2024 году город стал культурной столицей исламского мира. В этой связи часть программы была посвящена знакомству с историко-культурными традициями Шуши.
В городе восстановили дом, где проживал известный советский и азербайджанский оперный певец, основоположник национального музыкального театра Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов, получивший прозвище Бюль-Бюль (в переводе с азербайджанского "соловей").
Теперь на этом месте музей, посвященный исполнителю. Рядом можно увидеть бюст Бюль-Бюля. Он был установлен еще в советские годы, а после - расстрелян и демонтирован. До 2021 года бюст хранился во дворе Азербайджанского музея искусств, а затем его возвратили в Шушу.
"Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары", - заявил белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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