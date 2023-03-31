Лукашенко: Легкой избирательной кампании в истории Беларуси не было никогда и не предвидится

Легкой избирательной кампании в истории Беларуси не было никогда и не будет, пока она существует как суверенное государство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства, говоря о предстоящей в 2024 году очередной избирательной кампании, спросил депутатов всех уровней, все ли они сделали, что обещали избирателям. "Время завершить свои дела еще есть. Прошу и местные органы власти обратить на это внимание и помочь депутатам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И уже сегодня, не дожидаясь электоральной кампании, следует обсудить с людьми, какие вопросы будем выносить на уровень первого конституционного состава ВНС. Нам надо начать обсуждение проекта новой Концепции национальной безопасности так, как мы делали это с проектом Конституции. В настоящий момент это очень остро звучит. К людям нужно пойти и объясниться".

Президент поручил продолжить диалог с людьми, начатый накануне конституционного референдума, на местах, в студенческих аудиториях, на заводах, в организациях. "Не время успокаиваться. Не надо думать, что мы все и всем разъяснили. Каждый новый день подбрасывает новый информационный повод. Особенно много и скрупулезно надо объяснять молодежи. Объяснять и советоваться, не заниматься нравоучениями", - обратил внимание глава государства.

"Мы все должны помнить: легкой избирательной кампании в нашей истории не было никогда и не предвидится. Не будет, пока мы существуем как суверенное государство. Я думаю, вы это понимаете", - подытожил белорусский лидер. Он еще раз обратил внимание на сложную обстановку вокруг страны и предупредил: нас будут по-прежнему шатать, используя разные методы, а возможно и того хуже - стремиться уничтожить Беларусь - остров миролюбия, который не нужен недоброжелателям и является в их понимании плохим примером.

"Если мы хотим быть суверенными и независимыми, еще раз повторю: не надо витать в облаках, не надо думать о внеземных цивилизациях - надо каждому заниматься своим делом", - подчеркнул Александр Лукашенко.