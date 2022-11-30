Лукашенко: Личный состав Минской военной комендатуры демонстрирует безупречную дисциплину и профессиональную выучку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Минской военной комендатуры с 105-летием ее образования. Об этомсообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Рожденная в бурные революционные дни 1917 года, ваша воинская часть всегда стояла на страже общественного порядка и законности. Так было и в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, так происходит и сегодня. При этом, решая целый спектр сложных задач, в том числе и по обеспечению крупных значимых общественно-политических мероприятий, личный состав Минской военной комендатуры неизменно демонстрирует образцы безупречной дисциплины и высокой профессиональной выучки", - говорится в поздравлении.

Глава государства назвал визитной карточкой комендатуры и Вооруженных Сил в целом роту почетного караула: "Прославленное подразделение известно далеко за пределами нашей страны, и каждое его публичное выступление превращается в яркое, запоминающееся зрелище, вызывая у всех нас чувства восхищения и гордости".