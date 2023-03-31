Лукашенко: Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси получит немедленный ответ

Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, ее военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Мы готовы к любому развитию событий. Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально. Мы будем - насколько это возможно - защищать мир. Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что всем силовым ведомствам страны поставлена задача во что бы то ни стало сохранить мир на белорусской земле, и она выполняется. Боевое дежурство по противовоздушной обороне уже больше года непрерывно осуществляется в усиленном режиме. Укреплены подразделения охраны границы. Совместно милицией и КГБ на постоянной основе осуществляются контрразведывательные мероприятия и обеспечивается общественная безопасность на приграничной территории.

"В целях предотвращения возможных провокаций со стороны оголтелых украинских националистов для прикрытия госграницы на южное направление выведена часть сил специальных операций и другие подразделения белорусской армии", - подчеркнул глава государства.

(Дополнено в 14:01)