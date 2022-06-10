Лукашенко - местной власти: Надо видеть инициативы граждан, тогда и не будут появляться ангажированные НКО

Государственным органам власти и общественным организациям надо видеть инициативы граждан, тогда и не будут появляться ангажированные некоммерческие организации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне", сообщает БелТА.

"Возможно, мы, управленцы, иногда не видим инициатив населения, не умеем их встраивать в процесс государственного строительства, не даем возможности людям почувствовать свою сопричастность, быть полезными. А запрос ведь есть", - сказал Александр Лукашенко.

Президент признал, что власти, как и общественные объединения ("Белая Русь", БРСМ, Белорусский союз женщин), в какой-то момент просмотрели этот запрос от населения. На этой ниве расцвели различные негосударственные маргинальные организации.